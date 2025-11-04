İzmir'de Trajik Komik Trafik Kazası: Cip Refüje Çıktı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, cip ile refüje çıkan B.S.'nin (22) trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis tarafından gözaltına alınan B.S.'ye idari para cezası uygulandı, ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Olay, önceki gün Balçova ilçesinde meydana geldi. B.S., 35 YY 777 plakalı cipi ile bir anda refüje çıktı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler B.S.'yi gözaltına aldı. B.S. emniyetteki ifadesinde trafik kuralını ihlal ettiğini kabul etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyeti geçici süreyle geri alındı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2'nci maddesine göre 'Kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare' suçundan adli işlem başlatıldı.