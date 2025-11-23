Haberler

İzmir'de Trafik Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Güncelleme:
Bornova'da bir trafik tartışması sonrası kamyondan inerek otomobile levye ile saldıran iki kişi gözaltına alındı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde trafikteki tartışma sırasında kamyondan inerek bir otomobile levye ile saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel Caddesi'nde meydana geldi. Kamyon sürücü E.İ. ile araçta yolcu konumunda bulunan V.D., trafikte bir otomobil sürücüsüyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Daha sonra otomobilin önünde kamyonu durduran E.İ. ve yanındaki arkadaşı araçtan inip, levye ile otomobile saldırdı. Otomobildekilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya platformlarında paylaşmasının ardın İl Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Polis, tepki çeken görüntülerdeki iki saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerden kamyon sürücüsü E.İ. hakkında çeşitli trafik kanunu maddeleri üzerinden 5 bin 156 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Diğer şüpheli V.D'ye ise '2918 sayılı trafik kanunun 73/a maddesi' üzerinden 993 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, levyeli saldırı girişimini gerçekleştiren V.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Tansu:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
