Uygulamadan kaçarken otomobiliyle motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Kınık ilçesinde, jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili nedeniyle meydana gelen kazada 17 yaşındaki Furkan Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ağabeyi de aynı motosikletle geçtiğimiz yıl bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. 35 CPB 428 plakalı otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde 35 BOC 845 plakalı motosiklete, ardından da park halindeki 35 BOC 845 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücü T.U. gözaltına alındı.
AĞABEYİ DE AYNI MOTOSİKLETLE KAZADA ÖLMÜŞ
Furkan Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3.70 PROMİL ALKOLLÜ
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.'nun 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.