İzmir'de Trafik Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sıraç Özkerbent, 12 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sıraç Özkerbent (11), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Eylül akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Belediye Yazlık Düğün Salonu önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Sıraç Özkerbent'e, Ülkü Ece B.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özkerbent, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özkerbent, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkerbent'in 29 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Sıraç Özkerbent, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özkerbent'in ölümü, yakınları, sevenleri ve okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ülkü Ece B.'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
