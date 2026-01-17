İzmir'de trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı

İzmir'de, trafik kurallarına uymayan ve polise zorluk çıkaran sürücüler hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki denetimde F.A. (34) yönetimindeki 35 BAZ 439 plakalı aracı durdurdu.

Ekipler, araçtan inmeyerek zorluk çıkaran F.A'nın sürücü belgesinin olmadığını tespit etti. Polis, sürücüye belgesiz araç kullanmanın yanı sıra 6 ihlalden 77 bin 921 lira idari para cezası uyguladı, aracı trafikten men etti.

Ankara Caddesi'nde 35 Z 1503 plakalı aracın refüj üzerinden karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye düşürmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yapıldı.

Sürücü U.Y'ye (44) 6 bin 457 lira idari para cezası kesildi. Sürücü, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde de otomobilinden inip bir motosikletin sürücüsüyle kavga eden E.E'ye (43), kavşaklarda taşıttan inmek ve trafik güvenliğine uymamaktan 2 bin 491 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü, adli işlem için polis merkezine götürüldü.