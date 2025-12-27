Haberler

Sanal medyada tetikçi ilanı verince gözaltına alındı
Kemalpaşa ilçesinde sanal medyada tetikçi ilanı veren 17 yaşındaki R.S.T. gözaltına alındı. Emniyet tarafından yapılan çalışmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sanal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen şüpheli R.S.T. (17), gözaltına alındı.

İzmir'de, sanal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
