İzmir'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı
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İzmir'de, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet yürüttüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
İzmir'de, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet yürüttüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, 2013-2018 yıllarında Suriye'deki Deyrizor kentinde terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen J.H.B.T'yi (54) Konak ilçesinde gözaltına aldı.
Suriyeli şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel