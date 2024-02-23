İzmir'de tefecilik operasyonu: 1 tutuklama, 4 adli kontrol
İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, nakit para ihtiyacı olanlara para verdikleri, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı 11 adrese yapılan operasyonda, zanlılar S.K, H.K, M.K, Z.Ö. ve S.K. yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 tapu senedi, 3 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, 6 ajanda, 5 senet, 29 boş senet koçanı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.