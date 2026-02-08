Haberler

İzmir'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Genç Tabancayla Vurularak Öldürüldü

İzmir'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Genç Tabancayla Vurularak Öldürüldü
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bir tartışmada 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir, 21 yaşındaki C.B. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından C.B. gözaltına alındı, evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İZMİR'in Konak ilçesinde Can Muhammed Gökdemir (18), çıkan tartışmada C.B. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. C.B. gözaltına alınırken, cesedin bulunmasının ardından evde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Süvari Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Can Muhammed Gökdemir ile C.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.B., Gökdemir'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Can Muhammed Gökdemir'in öldüğü belirlendi. Polis, olaydan sonra kaçan C.B.'yi suç aleti tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan C.B., emniyete götürüldü.

Öte yandan, cesedin bulunmasının ardından olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
