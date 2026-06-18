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İzmir'de tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün ağaçlık alana devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necati Ayerden idaresindeki 10 L 4802 plakalı işçi servisi, Kızılcaağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ayerden ile 21 işçi, Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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