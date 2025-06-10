İzmir'de Tarım Arazisinde Yangın
İzmir'in Aliağa ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer bölgeye sevk edildi.
1) İZMİR'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN
İZMİR'in Aliağa ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Aliağa'nın kırsal Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında kalan tarım arazisinde, saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel