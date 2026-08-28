Haberler

Yem Tankeri Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Yem Tankeri Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde yem tankerinin çarptığı yabancı plakalı otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yem tankerinin çarptığı yabancı plakalı otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

İzmir-Ödemiş kara yolunda, A.B. (53) idaresindeki 35 CJR 882 plakalı tanker, R.A. yönetimindeki Fransa plakalı otomobile çarptı.

Tankerin önünde bir süre sürüklenen otomobilde bulunan N.A. isimli kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü R.A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü R.A. da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, tanker şoförü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere sıçradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı
Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı

Saatlerdir yanan ilçemizden gelen görüntüler korkunç
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek