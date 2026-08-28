Yem Tankeri Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde yem tankerinin çarptığı yabancı plakalı otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

İzmir-Ödemiş kara yolunda, A.B. (53) idaresindeki 35 CJR 882 plakalı tanker, R.A. yönetimindeki Fransa plakalı otomobile çarptı.

Tankerin önünde bir süre sürüklenen otomobilde bulunan N.A. isimli kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü R.A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü R.A. da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, tanker şoförü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA