İzmir'de taksiciler araçlarını Türk bayraklarıyla donattı

İZMİR'de taksiciler, Suriye sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterip, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırı, İzmir'de de tepkiyle karşılandı. Taksiciler, bugün İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde toplandı. Taksiciler, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Geçtiğimiz günlerde maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolü olan ay yıldızlı al bayrağımıza yönelik alçakça bir saldırı düzenlendi. Bizler İzmirli taksiciler olarak, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza uzatılan ellerin her zaman karşısındayız. Bilinmelidir ki o kirli eller hiçbir zaman amacına ulaşamayacak ve her seferinde kırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecektir. Bizler, milli birlik ve beraberlik ruhunu her türlü zorluğun üzerinde tutan bir kültüre sahibiz. Bugün burada yanımda Güneydoğulu kardeşlerim, mesai arkadaşlarım ve yöneticilerim var. Bu saldırılar doğrudan doğruya bizim kardeşliğimize yapılmıştır. Toplum olarak uyanık olmalı, bu tür kirli oyunlara ve provokasyonlara asla geçit vermemeliyiz" dedi.

