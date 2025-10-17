İzmir'de Taksi ve Motosiklet Çarpışması: Kurye Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, taksiyle motosikletin çarpıştığı, kurye Kaan Mert Sağlam'ın (20) yaşamını yitirdiği kazada taksi şoförü İsmail Biçici (50) tutuklandı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında, Gediz Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Biçici (50) yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönen kurye Kaan Mert Sağlam (20) yönetimindeki 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Sağlam yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kaan Mert Sağlam'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, taksi şoförü Biçici'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam adliye sevk edilen İsmail Biçici, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.