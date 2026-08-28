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Taksi Tehdidi Paylaşan Şüpheli İzmir'de Gözaltında

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İzmir'de bindiği taksilerde silahlı eylem yapacağına dair tehdit içerikli videolar çekip sosyal medyada paylaşan U.C.S. gözaltına alındı. Hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan işlem başlatıldı.

İzmir'de bindiği takside tehdit içerikli ifadeler kullanarak bunları kayda alan ve sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından taksi esnafına yönelik tehdit içerikli görüntüler paylaşan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İncelemelerde, görüntülerde şüphelinin ticari taksilere binerek silahlı eylem gerçekleştireceğine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.

Sosyal medya hesabının kullanıcısının U.C.S. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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