Taksi şoförü, ücret tartışmasında öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer, ücret tartışması yüzünden müşteri D.M. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından D.M. kaçtı ancak daha sonra yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına müşteri olarak aldığı D.M. (24) tarafından ücret tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye D.M. müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., 1 çocuk babası Örer'i tabancayla vurup, dışarı attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren D.M., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Deniz Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Örer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, olayın ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
