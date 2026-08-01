İzmir'de suç örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 9 şüpheli, 30 Temmuz'da polis ekiplerince kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA