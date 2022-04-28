İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı

İzmir'in 7 ilçesi ve Aydın'da su sayacı hırsızlığı yaptıkları tespit edilen iki kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İzmir'in Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'da yapılan su sayacı hırsızlıkları üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların M.Ç. ve S.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, Dikili ilçesinde düzenledikleri operasyonda M.Ç. ve S.Ç.'yi suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların, 16 ayrı hırsızlık olayında 63 adet su sayacını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken S.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.