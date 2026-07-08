Srebrenitsa Soykırımı İzmir'de Anıldı

İzmir'de Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler anıldı.

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, burada yaptığı konuşmasında, soykırımın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen acının azalmadığını söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı'nın bütün insanlığın ortak vicdan yarası olduğunu ifade eden Mutlu, "İnsan haklarının, hukukunun ve onurunun hiçe sayıldığı bu büyük trajedi, insanlık tarihine silinmeyecek bir utanç olarak kazınmıştır. Bu nedenle Srebrenitsa'yı unutmamalıyız. Dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar ve zulümler devam ediyor, acı ve gözyaşı değişmiyor. Anneler ve çocukları aynı acılarla hala sınanıyor." dedi.

Mutlu, Srebrenitsa'yı anmanın soykırıma ve insanlık suçuna karşı ortak bir vicdan çağrısı olduğunu dile getirdi.

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, Srebrenitsa Soykırımı'nın insanların vicdanında derin yara açtığını, dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işlendiğini ve acıların taze olduğunu anlattı.

Konuşmalarının ardından katılımcılar, belirlenen noktaya karanfil bıraktı.