İzmir'de çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapan 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak çocukları suça teşvik ettikleri öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç örgütlerine ait sosyal medya hesaplarından örgütü övücü, korku ve sempati oluşturmaya yönelik çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Belirlenen 11 şüpheliye yönelik il genelinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.