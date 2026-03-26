İzmir'de çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapan 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, çocukları suça teşvik ettiği iddia edilen 7 zanlı, düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı. 11 şüpheliye yönelik başlatılan çalışmalarda 10 zanlı yakalandı, firari olanın yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak çocukları suça teşvik ettikleri öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç örgütlerine ait sosyal medya hesaplarından örgütü övücü, korku ve sempati oluşturmaya yönelik çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Belirlenen 11 şüpheliye yönelik il genelinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı

Şehrin göbeğinde dehşet anları
AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

AK Parti harekete geçti! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı

Şehrin göbeğinde dehşet anları
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı