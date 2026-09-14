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İzmir'de 'Sokaklar Güvende' operasyonuna 45 gözaltı

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İZMİR'de, sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında, 'sanal medya platformları üzerinden gençleri silaha ve suça özendiren, suçu ve suçluyu öven, suç örgütlerine eleman temin etmeye yönelik nitelikte paylaşımlar yapıldığı,...

İZMİR'de, sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında, 'sanal medya platformları üzerinden gençleri silaha ve suça özendiren, suçu ve suçluyu öven, suç örgütlerine eleman temin etmeye yönelik nitelikte paylaşımlar yapıldığı, söz konusu paylaşımların özellikle gençleri suça yönlendirdiği tespit edilen' 45 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı 'Sokaklar Güvende' operasyonları başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sanal medya platformları üzerinden gençleri silaha ve suça özendiren, suçu ve suçluyu öven, suç örgütlerine eleman temin etmeye yönelik nitelikte paylaşımlar yapıldığı ve söz konusu paylaşımların özellikle gençleri suça yönlendirdiği tespit edilen' şüpheliler için çalışma yaptı.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNİN PROPAGANDASINI YAPTILAR

Bu kapsamda Yunanistan'da cezaevinde bulunan Sercan Sayal'ın lideri olduğu organize suç örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli ile halen tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın lideri olduğu organize suç örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca TCK'nın, 'bir suç örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapılması'nı içeren 220/8 maddesi kapsamında sanal medya platformlarında yoğun şekilde silah görselleri içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 şüpheli için de gözaltı kararı çıkarıldı.

9 TABANCA İLE 4 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Bunun dışında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 30 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütüldü. Toplam 45 şüpheliye yönelik bugün gerçekleştirilen operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 524 fişek ve 12 kartuş, 30 sentetik uyuşturucu hap, 1 pala, balistik inceleme açısından önem arz eden ve 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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