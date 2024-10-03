İzmir'de Sis Bulutları Görüş Mesafesini Azalttı

İZMİR'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, sis bulutunun rüzgar olmadığı için artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını belirtip, "Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor" dedi.

İzmir'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren havanın rengi griye döndü. Sis, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

Havadaki sis bulutunun rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Dün hiç rüzgar yoktu. Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor. Buharlaşmanın artmasıyla da sis oluşuyor. Sisin olma nedeni rüzgarsızlık. Bugün rüzgar başladı, sis bulutu yavaş yavaş kaybolur" diye konuştu.