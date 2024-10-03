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İzmir'de Sis Bulutları Görüş Mesafesini Azalttı

İzmir'de Sis Bulutları Görüş Mesafesini Azalttı
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İzmir'de etkili olan sis bulutları nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, sisin rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşmanın sonucu oluştuğunu belirtti.

İZMİR'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, sis bulutunun rüzgar olmadığı için artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını belirtip, "Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor" dedi.

İzmir'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren havanın rengi griye döndü. Sis, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

Havadaki sis bulutunun rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Dün hiç rüzgar yoktu. Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor. Buharlaşmanın artmasıyla da sis oluşuyor. Sisin olma nedeni rüzgarsızlık. Bugün rüzgar başladı, sis bulutu yavaş yavaş kaybolur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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