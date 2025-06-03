İzmir'de Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

İzmir'de Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ayşe Özdemir hastanede tedavi gördüğü süre zarfında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda Ayşe Özdemir (32) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece saldırıya ilişkin ölü sayısı 4'e çıktı. Olayda yaralanan Ayşe Özdemir'in oğlu Ahmet Ege Özdemir (1) ile Miraç Altun'un (4) tedavileri sürüyor.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir (61), Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun (4), Adnan Özdemir'in gelini Ayşe Özdemir (32) ve oğlu Ahmet Ege Özdemir (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, 30 Mayıs'ta Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş ettiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü. Öte yandan olayın, 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştiği önü sürüldü. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 31 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılardan Ayşe Özdemir, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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