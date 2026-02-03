İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Ümit (23) Atatürk Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için çıktığı sırada, bir otomobilden inen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ümit, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.