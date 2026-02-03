Haberler

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Güncelleme:
Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Sinan Ümit, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Ümit (23) Atatürk Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için çıktığı sırada, bir otomobilden inen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ümit, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
