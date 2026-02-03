Haberler

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Sinan Ümit yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Ümit (23), hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada, bir otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Ümit, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

