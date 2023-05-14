İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İZMİR'in Buca ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ersin Kılıç (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi 278/5 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ersin Kılıç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kılıç, başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kılıç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.