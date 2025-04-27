Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar

İzmir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı

İzmir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan Cihan İ. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emir Sultan Mahallesi'nde husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan İ. (41), tüfekle yüzünden vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.