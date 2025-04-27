İzmir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emir Sultan Mahallesi'nde husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan İ. (41), tüfekle yüzünden vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.