İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mutaflar Mahallesi'nde K.K (25) ile Murat Zahran (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, Zahran'a tabancayla ateş etti. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Zahran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.