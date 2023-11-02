İzmir'de silah operasyonu: 42 tabanca ve Uzi ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, aralarında Uzi olarak tabir edilen silahın da bulunduğu 42 tabanca, 4 mermi atar tüfek, 7 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda aralarında Uzi olarak tabir edilen silahın da bulunduğu 42 tabanca, 4 mermi atar tüfek, 7 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ve Buca ilçelerinde ruhsatsız atölyede silah üretildiği ve ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda Uzi olarak tabir edilen otomatik tabanca, 41 tabanca, 7 av tüfeği, 4 mermi atar tüfek, 315 şarjör, 2 bin 164 mermi, tabanca yapımında kullanılan namlu, sürgü, gövde ve iğne iki parçalar geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.