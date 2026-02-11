Haberler

Aile apartmanına silah kaçakçılığı operasyonu; 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mermilerin ele geçirildiği, 6 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin 4 katlı aile apartmanına yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi; gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat'ta, Naldöken Mahallesi'ndeki aynı aile fertlerinin yaşadığı 4 katlı aile apartmanına silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Binadaki aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ve 363 fişek ele geçirildi. Operasyonda aile üyeleri H.I., V.I., S.I., Y.I., V.I. ve H.İ.I., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.I., V.I. ve Y.I. tutuklandı, diğer 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Mustafa İÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı