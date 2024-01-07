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İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tabanca ve 1 Tüfek Ele Geçirildi

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İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen O.T., operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Polis ekipleri, O.T.'nin evine düzenlediği operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği ve mühimmat ele geçirdi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen O.T., operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 5 Ocak'ta silah ticareti yapan O.T.'ye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan takip ve tespit çalışmaları sonucu O.T.'nin Menemen ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 62 adet 9 mm çapında fişek ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. O.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen O.T. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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