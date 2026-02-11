Haberler

Aile apartmanına silah kaçakçılığı operasyonu; 3 tutuklama

Aile apartmanına silah kaçakçılığı operasyonu; 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin 4 katlı aile apartmanına yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi; gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat'ta, Naldöken Mahallesi'ndeki aynı aile fertlerinin yaşadığı 4 katlı aile apartmanına silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Binadaki aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ve 363 fişek ele geçirildi. Operasyonda aile üyeleri H.I., V.I., S.I., Y.I., V.I. ve H.İ.I., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.I., V.I. ve Y.I. tutuklandı, diğer 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı