İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu; 2 tutuklama

İZMİR'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, F.D ve Z.A.'ya ait 4 adrese pazartesi günü operasyon düzenlendi. Adreslerde ekiplerin yaptığı aramada, 67 seri atar tabanca ve 67 tabanca şarjörü ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.