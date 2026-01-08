Haberler

İzmir'de şiddetli rüzgar: Otomobilin üzerine ağaç devrildi
İzmir Bornova'da etkili olan şiddetli rüzgar, park halindeki bir otomobilin ve bir düğün salonunun gelin odasının üzerine ağaç devrilmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik sağladı, belediye ekipleri ise devrilen ağacı kaldırdı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin ve yakınlardaki bir düğün salonunun gelin odasının üzerine ağaç devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından, dün akşam saatlerinden itibaren Bornova'da şiddetli rüzgar etkili oldu. Pınarbaşı Mahallesi 7033 Sokak'ta bulunan söğüt ağaçlarından bazıları park halindeki bir otomobilin ve yakınlarda bulunan bir düğün salonunun gelin odasının üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayda, otomobilde ve düğün salonunun gelin odasında hasar oluşurken, çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
