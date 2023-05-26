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İzmir'de seralara baskında 201 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'de seralara baskında 201 kök Hint keneviri ele geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ile Kiraz ilçelerinde belirlenen seralara yapılan baskınlarda, 201 kök Hint keneviri ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş ile Kiraz ilçelerinde belirlenen seralara yapılan baskınlarda, 201 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ile Kiraz ilçesindeki bazı seralarda esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen seralara yapılan baskınlarda, 201 kök Hint keneviri ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilek Acar Güleç - Güncel

Ödemiş Güncel Haberler

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