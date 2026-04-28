İzmir'de sera düzeneği kurulan evde 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde uyuşturucu üretmek için sera düzeneği kurulan evde 4 kilo 50 gram esrar, 279 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde belirlenen bir eve baskın yaptı.

Uyuşturucu üretmek için sera düzeneği oluşturulan evdeki aramada, 4 kilo 50 gram esrar-skunk, 279 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği, hassas terazi ve kenevir yetiştirilmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

