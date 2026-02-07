Haberler

Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan bir otomobilde Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşler hayatını kaybetti. Olayda D.Y. gözaltına alınırken, 3 suçtan aranması olan T.D. ise kaçtı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) öldüğü sel sularına kapılan otomobilden kaçan ve 3 farklı suçtan aranması olan T.D'yi bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile D.Y. ve T.D'nin bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki D.Y. ve T.D. kendi imkanlarıyla kurtuldu. D.Y. gözaltına alınırken, T.D. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Balım Türkkal'ın, sanal medyada videolar çektiği öğrenildi.

D.Y. ve T.D'nin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, T.D'nin 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi. Otomobilin bulunduğu bölgede geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri, kaçan T.D'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti

TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi yaşananları tek tek anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Suriye ve Suudi Arabistan ortak havayolu şirketi kuruyor

Yıllar sonra tarihi yakınlaşma! Suriye ve Suudi Arabistan'dan dev imza