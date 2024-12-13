İzmir'de şehit polis memuru Mehmet Tozun için mevlit okutuldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve 6 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun için mevlit programı düzenlendi.

Şehit Tozun'un, Düzce Mahallesi İzmir Caddesi'nde bulunan İMKB Meslek Lisesi lojmanlarındaki evinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Mevlidin ardından polis arkadaşları, şehit Tozun için hazırlanan ikramları dağıttı.

Programa, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım'da Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

Şüpheli M.S.Ç'nin bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Mehmet Tozun tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.