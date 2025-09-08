Haberler

İzmir'de şehit olan emniyet müdürünün Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştı
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in, Bursa'da ailesinin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Aydemir'in ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evin önünde toplandı.

Eve ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
