İzmir'de sahte ve kaçak içki operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

İzmir'de ekim-aralık arasında sahte ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 104 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki üretimi ile ticaretini önlemeye yönelik ekim, kasım ve aralık aylarında 16 ilçede belirlenen 86 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 10,6 ton taklit etiketli etil alkol, 2 bin 457 şişe sahte ve kaçak içki ile içki imalatında kullanılan 1491 malzeme ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içki üretimi ile satışını yaptığı iddiasıyla 104 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, ekipler bu tarihler arasında kentte çok sayıda eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.