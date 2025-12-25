Haberler

İzmir'de sahte ve kaçak içki operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

İzmir'de sahte ve kaçak içki operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de ekim-aralık ayları arasında gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 10,6 ton etil alkol ve binlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de ekim-aralık arasında sahte ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 104 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki üretimi ile ticaretini önlemeye yönelik ekim, kasım ve aralık aylarında 16 ilçede belirlenen 86 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 10,6 ton taklit etiketli etil alkol, 2 bin 457 şişe sahte ve kaçak içki ile içki imalatında kullanılan 1491 malzeme ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içki üretimi ile satışını yaptığı iddiasıyla 104 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, ekipler bu tarihler arasında kentte çok sayıda eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Artık trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak

Bugün resmen başladı! Trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak