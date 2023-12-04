Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Sahte Kiralık Ev Dolandırıcılığı Operasyonu

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir merkezli 5 ilde internetten verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile kapora alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtıp, 94 kişinin 10 milyon lirasını dolandırdıkları belirlenen 69 şüpheliden 52'si adliyeye sevk edildi. Diğerleri emniyetteki ifadeleri sonrası salıverildi.

İZMİR merkezli 5 ilde internetten verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile kapora alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtıp, 94 kişinin 10 milyon lirasını dolandırdıkları belirlenen 69 şüpheliden 52'si adliyeye sevk edildi. Diğerleri emniyetteki ifadeleri sonrası salıverildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Liderliğini Ö.A.'nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 vatandaşı mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile 'kaparo' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtıp, "Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum" diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişilerin toplam 10 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi.

69 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisi ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı ve çok sayıda dijital ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 17 şüpheli, salıverildi. 52 şüpheli ise polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü İzmir Dolandırıcılık Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title