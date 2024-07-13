İzmir'de sağanak yağışta elektrik akımına kapılan 2 kişinin kimlikleri belli oldu

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen biri kadın 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp hayatını kaybedenlerin İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) olduğu öğrenildi.

Öktemay ve Deniz'in cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay

Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.