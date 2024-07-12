Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

YOLDA YÜRÜDÜKLERİ SIRADA YAĞMURA YAKALANDILAR

Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay yağmura yakalandı.

HİÇ KİMSE YANLARINA YAKLAŞAMADI

Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı. İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜLER

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.