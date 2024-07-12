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Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

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İzmir'de bugün akşam saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Ortalığın bir anda su içinde kaldığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen biri kadın 2 kişi kaçak elektrik akımına kapılarak can verdi.

İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

YOLDA YÜRÜDÜKLERİ SIRADA YAĞMURA YAKALANDILAR

Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay yağmura yakalandı.

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

HİÇ KİMSE YANLARINA YAKLAŞAMADI

Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı. İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜLER

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

HASTANEDE CAN VERDİLER

Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Konak İzmir Ona Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Ahmet Legolas:

Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz..

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Murat ÇAMUR:

Maymun neslinden geldik toprağa gireceğiz.

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Uğur Çakır:

Bu ülkede insan hayatı tavuktan daha ucuz maalesef. Üzülüyoruz ama çözüm yok. Adalet yok bugün daha denetimli serbestlik cinayet zanlısı bir kızı 6 parçaya bölerek canice öldürdü. Yukarıdakilerin keyfi yerinde çözüm yok maalesef

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Bahaddin Yolcu:

Yaralı, hayata dönmüş, vb şekilde hastaneye götürülmüş herkes mi hayatını kaybediyor ya. Tüm haberlerin son cümlesi böylemi. Bana mı denk geliyor.

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Tahir Tapkan:

Kurtarmak yerine telefondan film izler gibi çekmişler yazık insanlığa bir çekirdeği eksikti

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Emre emre:

Abi yazıktır günahtır ya,hangi çağda yaşıyoruz ya bu adamların başına dağ başında yıldırım düşmüyor,Büyükşehirde yerde elektrik akımına kapılıyor, 2 Can gitmiş bunun siyasetle alakası yok,Ama oraya elektrik verenin,orayı denetleyenin sorumlusu kimse en ağır şekilde cezalarını çekmesini temenni ediyorum yazık günah ya

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Kardelen:

bu kadar basit mi ya nerde bu sorumlular

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