İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle döndürdü. Sürücüler zorluklar yaşarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmaları sürdürüyor.

İZMİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

KORDON'DA SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, dün etkili olan fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu bir kısmı sular altında kalan Kordon boyunda, bu geceki yağışın da etkisiyle biriken suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

