İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
İzmir'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zorluk yaşarken, meteorolojik uyarılar sonrası bazı caddelerde tedbir alındı.
İZMİR'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı. Yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel