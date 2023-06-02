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İzmir'de Sağanak Yağış Okul Bahçesini Su İle Doldurdu

İzmir'de Sağanak Yağış Okul Bahçesini Su İle Doldurdu

Güncel Haberler

İzmir'in Bornova ilçesindeki Mediha Mahmutbey Ortaokulu'nun bahçesi, etkili olan sağanak yağış nedeniyle su ile doldu. Okul yönetimi, öğrencileri sınıflarda bekletti ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

OKUL BAHÇESİ SU İLE DOLDU

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Bornova ilçesindeki Mediha Mahmutbey Ortaokulu'nun bahçesi su ile doldu. İtfaiye ekiplerine durumu bildiren okul yönetimi, bahçeye dolan yağmur suları nedeniyle öğrencileri, okul çıkışı aileleri gelene kadar sınıflarda bekletti. Öğrenciler, öğretmenler eşliğinde okul girişine kadar araçlarıyla gelen ailelerine teslim edildi.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri yağmur suyunun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Kenan YEŞİL, İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kenan Yeşil - Güncel

Mahmutbey İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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