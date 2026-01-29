Haberler

İzmir'de Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Trafikte aksaklıklar yaşanırken, vatandaşlar su tahliye çalışmaları için seferber oldu.

İZMİR'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle trafikte de araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından, kent genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca, Gaziemir, Bornova, Karabağlar ilçelerinin yanı sıra kentte birçok noktada yollar göle dönerken, yoğun yağış alan ilçelerde ise çok sayıda ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca'da, Forbest Caddesi sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerini su bastı. Trafik polisleri caddenin bir bölümünü kullanmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla tıkanan mazgalları temizlemeye, ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için kolları sıvadı. İtfaiye ekipleri de gelen ihbarlar üzerine ev ve işyerlerinden su tahliyesi çalışmaları başlattı.

