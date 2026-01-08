Haberler

İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak kordon boyunda sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçici fırtına duvarı sayesinde bölgedeki iş yerleri ve çim alanlar korunarak herhangi bir su baskını yaşanmadı.

İzmir'de sağanak ve kuvvetini artıran rüzgar, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin en yoğun yerlerinden olan Konak ilçesindeki Alsancak kordon boyunda deniz taştı. Taşan su, kaldırımla birleşti. Rüzgar sebebiyle deniz ulaşımının yapılamadığı kentte, Alsancak Limanı'nın çevresi sularla doldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen geçici fırtına duvarı sayesinde taşan deniz suları hem çim alana hem de iş yerlerine ulaşamazken, herhangi bir baskın yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
