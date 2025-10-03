İzmir'de Sağanak Sonrası Göçük Oluştu: Araç Hasar Gördü

ÇÖKEN YOL NEDENİYLE BİR ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Buca ilçesinde bir yolda göçük oluştu. O esnada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın ön kısmı göçen yola düştü. Araçta hasar meydana gelirken, olay yerine polis sevk edildi. Araç, çekici tarafından göçükten çıkarıldı.

Haber : Mert CONA / İZMİR,