İzmir'de Sağanak Sonrası Göçük Oluştu: Araç Hasar Gördü
İzmir'in Buca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir yolda meydana gelen göçük sonucu, yolda seyir halinde olan bir hafif ticari aracın ön kısmı göçen yola düştü ve hasar aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ÇÖKEN YOL NEDENİYLE BİR ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Haber : Mert CONA / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel