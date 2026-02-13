Haberler

Asfalt yol, sağanak sonrası çöktü

Güncelleme:
İzmir'de etkili olan sağanak sonrası, yumuşayan zemin nedeniyle Ferahlı Mahallesi'ndeki asfalt yolun bir kısmı çöktü. Çöken yol üzerindeki iki ev, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve yol trafiğe kapatıldı.

İZMİR'de sağanak sonrası zemini yumuşayan yamaçtaki asfalt yol, kısmen çöktü.

İzmir'de gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'nde, 3505 Sokak'taki asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü. Çöken yol üzerindeki iki ev, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yol trafiğe kapatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
